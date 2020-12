Paolo Rossi, l’omaggio di Cabrini e Altobelli: “Pablito il simbolo del calcio, non ti lasceremo andare”

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.

E’ scomparso prematuramente all’età di 64 anni Paolo Rossi. L’eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un’ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.

CALCIO ITALIANO SOTTO SHOCK, È MORTO PAOLO ROSSI: L’EROE DI SPAGNA ’82 AVEVA 64 ANNI

L’accaduto ha scosso l’intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche i suoi grandi amici Antonio Cabrini e Alessandro Altobelli, che alla cattedrale di Vicenza – dove questa mattina si sono svolti i funerali -, hanno ricordato, omaggiato e salutato per l’ultima volta Rossi, con parole al miele.

CABRINI – “Ho perso nono solo un amico, ma un fratello. Quante emozioni abbiamo condiviso. Hanno stravolto la nostra vita. Siamo stati parte di un gruppo, di ‘quel gruppo’. Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto, le nostre liti ed il tuo sorriso – ha proseguito – Sono quelli come te che rendono bella l’amicizia. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me, ti prometto di stare vicino a Federica ed ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me”.

VIDEO, l’addio a Paolo Rossi: da Collovati a Maldini, il commovente ricordo dei compagni di squadra

ALTOBELLI – “Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi. Di quel gruppo era un simbolo non solo in campo ma anche fuori e anche una volta lasciato il calcio. Eravamo entrambi attaccanti, ma lui era molto più forte di me. Ho sempre cercato di copiare quello che faceva, ma le sue erano qualità naturali e imitarlo impossibile. Era sempre al posto giusto nel momento giusto, arrivava sempre prima. A chi vuole giocare a calcio consiglio di vedere chi era Paolo Rossi, la sua grande professionalità”.