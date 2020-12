Paolo Rossi, il post Instagram di Seedorf sul campione italiano: “Era per l’Italia come Pelè e Maradona per Brasile e Argentina”

Il campione olandese Clarence Seedorf ha commentato così sul suo account Instagram la scomparsa di Paolo Rossi.

Questo il testo del post dell’ex tecnico del Milan: “Quando ero piccolo e giocavamo a pallone per strada, Paolo Rossi rappresentava l’Italia come Pelé e Maradona il Brasile e l’Argentina. Se ne va un’icona del calcio, ma soprattutto una persona gentile ed educata. Le mie sentite condoglianze vanno alla sua famiglia ed ai suoi amici e un doveroso ringraziamento per tutto quello che hai dato allo sport che amiamo. Riposa in pace”, questo il gesto dell’ex Milan e Inter.

