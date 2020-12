Paolo Rossi, il messaggio shock di Paola Ferrari: “Voglio morire anche io con lui”

Nuovo lutto nel mondo del calcio.

Si è spento questa notte all’età di 64 ani l’ex campione del Mondo Paolo Rossi, stroncato da un male incurabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuto in queste ore alla famiglia dell’ex calciatori, tra questi anche quelli strazianti di Paola Ferrari. La nota conduttrice, dopo la scomparsa di Rossi, ha diffuso tre messaggi di cordoglio tramite “Twitter” in cui mostra la sua profonda tristezza per la morte dell’amico e collega.

“Voglio morire anche io con lui #paolorossi. Il mio cuore si ferma con il tuo. Sei e sempre sarai la persona più bella vera semplice sincera che ho abbia mai avuto al mio fianco #paolorossi #amico #vita. Questa notte non si può dormire. Eri un uomo meraviglioso. Mi parlavi sempre della tua famiglia ,della sorpresa che ti aveva emozionato di tua moglie alle Maldive, delle colline del Chianti e di come eri felice .#unico #campiondelmondo”.