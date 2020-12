Paolo Rossi, il commovente saluto di Baresi: “Una fortuna essere tuo compagno, sarai sempre nel cuore di tutti”

Ringrazio per aver avuto la fortuna di poter giocare insieme a te.

Sparta Praga-Milan, Massara: “Paolo Rossi eroe nazionale, ha lasciato un grande vuoto. Tutto sul rinnovo di Ibrahimovic”

VIDEO Milan, Cafu elogia Theo Hernandez: “Uno dei migliori al mondo, ma ai rossoneri serve anche un’altra cosa”

Così Franco Baresi, ex difensore del Milan intervenuto in merito alla recente scomparsa di Paolo Rossi. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Milan TV, il vice presidente rossonero ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia del campione del mondo di Spagna ’82, ricordando a modo suo la figura di un amico oltre che ex compagno di squadra in Nazionale e tra le fila del Milan stesso. Un’annata che si è portata via tantissimi protagonisti del presente e del passato, e che dopo Maradona si è trascinata anche con sé Paolo Rossi. Ecco le parole di Baresi in tal senso: “Un 2020 terribile, ci sta portando via personaggi dello sport e non. Paolo Rossi lo ricordo con grande affetto, l’ho conosciuto al Milan e in Nazionale. Ho avuto la fortuna di partecipare a quell’avventura del Mondiale dell’82, per me è stata un’esperienza incredibile. Lui era un ragazzo stupendo, un grande attaccante che ha fatto felici tutti gli italiani con i suoi gol in quel Mondiale. Credo che tutti ricordino la tripletta del Brasile e quindi credo che rimarrà sempre nel cuore di tutti gli italiani per quello che ha dato sul campo ma anche per la persona che era”.

CSKA Sofia-Roma, Fonseca: “I gol loro frutto di nostri errori. Milanese e Bamba? Rispondo così”