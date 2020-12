Paolo Rossi, Boscaglia: “Pablito il mio idolo, per me è stato un vero colpo al cuore”

Nella notte tra mercoledì e giovedì, la triste notizia.

E’ scomparso prematuramente all’età di 64 anni Paolo Rossi. L’eroe del Mundial non stava bene da tempo, sconfitto da un male incurabile. I funerali si svolgeranno domani mattina nel Duomo di Vicenza, una vera e propria città adottiva che vuole omaggiare un’ultima volta il campione. Ai funerali, inoltre, sarà presente tutta la Nazionale italiana del 1982.

L’accaduto ha scosso l’intero mondo del calcio. Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi per celebrare Pablito. Tra questi, anche il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Casertana, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Paolo Rossi? Io nel 1982 aveva 14 anni e ricordo benissimo quel Mondiale. Lui è stato ed è ancora il mio idolo. Quando giocavo con gli amici del mio quartiere io volevo essere sempre Paolo Rossi, quella vittoria lo ha fatto conoscere al mondo. Pablito mi ha ispirato tanto nel corso della vita, un grande uomo che è riuscito ad uscire da una situazione psicologica davvero importante. In questi giorni mi sono emozionato tanto davanti alla TV, ricevere questa notizia è stato un colpo al cuore. Lo ricordo con la sua gentilezza e con quel sorriso, mi tocca ancora di più rispetto alla morte di Maradona nonostante Diego sia stato anche lui un grande”.