Pantaleo Corvino miglior ds d’Italia: premiazione a marzo alla Football Conference

Appuntamento al 21 marzo a Villa Lampedusa in via dei Quartieri 104

Mediagol ⚽️

Ritorna la Palermo Football Conference organizzata da Conference403. Appuntamento al 21 marzo 2023 presso La Braciera in Villa nella splendida cornice di Villa Lampedusa in Via dei Quartieri 104.

Sarà infatti la struttura di Antonio Cottone, presidente della Don Carlo Misilmeri, ad ospitare la nuova manifestazione che vede confermate le partnership con la Scuola Palermitana di Diritto Sportivo, il dipartimento DEMS di UniPa ma anche delle new entry come LUMSA e segnatamente il dipartimento di Giurisprudenza. Anche in questa circostanza a margine della manifestazione che avrà inizio alle ore 10:00 e terminerà alle 17, si terrà il sorteggio maglie il cui ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza.

A questa edizione saranno presenti il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino che sarà premiato come miglior direttore sportivo d’Italia, il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti e il suo braccio destro nonché capo scout delle Rondinelle Pierfrancesco Strano, l’agente Patrick Bastianelli, gli allenatori Silvio Baldini e Andrea Stramaccioni, l’ex ds del Cagliari Stefano Capozucca, l’avvocato palermitano penalista Giovanni Castronovo che affronterà l’argomento Juventus insieme al commercialista ed ex presidente del Palermo Giovanni Giammarva, l’ex ds rosanero Rino Foschi, il direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli, il ds della SPAL Fabio Lupo, l’uomo mercato della Sampdoria Daniele Faggiano e i docenti rispettivamente di Lumsa e Unipa, Sergio Paternostro e Laura Santoro.

Inoltre dal Direttivo Conference403 fanno sapere che sono allo studio altre partnership con attività legate al mondo dello sport. “Un rinnovo palco relatori e la lodevole iniziativa di Conference403 renderanno straordinaria la data del 21 marzo”, sottolinea l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente dell’associazione.

“Sarà un evento imperdibile, con tante novità. L’ultima manifestazione - dice Alessio Alaimo, firma di Tuttomercatoweb e moderatore dell’evento - ha consegnato al mondo del calcio due ragazzi che hanno svolto attività di tirocinio con l’organizzazione e oggi uno è entrato a far parte della famiglia Conference403 e un altro collabora con uno degli agenti più quotati a Palermo con esperienza internazionale”.

Gli eventi Conference403 hanno infatti anche delle finalità sociali e formative. Inoltre si dà molto spazio ai giovani: non a caso ad occuparsi delle fotografie sarà Alpha Production con il giovane fotografo Adriano La Monica ed è stato individuato come partner per ciò che riguarda la parte social il canale Il Salotto del Pallone, una pagina Instagram con quasi diecimila followers gestita da due ragazzi palermitani, Flavio Norrito e Riccardo Vivona, che seguiranno live la manifestazione come social media partner.

Presto verranno annunciate nuove partnership e collaborazioni. Conference403 scalda i motori.