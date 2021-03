Panchina d’Oro, seconda vittoria consecutiva per Gasperini: ecco i nomi di tutti gli allenatori premiati

E’ Gian Piero Gasperini il migliore allenatore della Serie A.

Fa il bis Gian Piero Gasperini che, dopo la vittoria dello scorso anno, è stato ancora scelto come migliore allenatore della Serie A. L’allenatore dell’Atalanta ha ricevuto in premio la Panchina D’Oro, il trofeo che ogni anno viene attribuito dall’Associazione Italiana Allenatori al miglior collega del campionato.

A Filippo Inzaghi, invece, è stata assegnata la panchina d’argento per la promozione dei record con il Benevento (86 punti), centrata nella stagione 2019/20.

In Serie C premiato Alvini della Reggiana, che con la sua squadra ha centrato nella scorsa stagione l’obiettivo-promozione.

Infine, per quanto riguarda il calcio femminile, Panchina d’Oro per Piovani (Sassuolo) e Panchina d’Argento per Conte (San Marino).