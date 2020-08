Palyoff Serie B, Spezia-Chievo Verona: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Spezia-Chievo Verona.

A partire dalle 21.00 andrà in scena la gara di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B. I padroni di casa tenteranno l’impresa per ribaltare il risultato del match d’andata: 2-0 in favore dei clivensi. Un’ultima chance per ottenere il pass per l’ultimo atto della corsa alla promozione in massima serie. Di seguito le formazioni ufficiali. Di seguito le formazioni ufficiali.

Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. A disposizione: Krapikas, Desjardinis, Vignali, Ramos, Acampora, Mora, Di Gaudio, F. Ricci, Gudjohnsen, Bastoni, Ragusa, Mastinu. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Chievo Verona (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre, Obi, Esposito; Vignato, Djordjevic, Ceter. A disposizione: Nardi, Vaisanen, Cavar, Cotali, Pavlev, Di Noia, Zuelli, Karamoko, Garritano, Morsay, Ongenda, Grubac. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Serie B, Chievo-Spezia 2-0: ai gialloblu l’andata della semifinale, i bianconeri dovranno inseguire