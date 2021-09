Palermo Women, nasce il biscotto solidale per sostenere la squadra in B: l’iniziativa

L'idea è di Tiziana Serretta, artista palermitana che ha deciso di dare il suo contributo alla squadra di calcio femminile del Palermo

Un biscotto d'arte solidale che rappresenta il simbolo dell'Aquila del Palermo calcio, realizzato per sostenere la squadra di Palermo calcio femminile neopromossa in serie B che ha rischiato di non iscriversi al campionato per mancanza di risorse.