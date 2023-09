Palermo Women, è subito derby col Catania. Licciardi: “Le ragazze sono cariche”

Subito il derby per il Palermo FC Women , che domenica alle ore 15.30 debutterà in casa, allo Sport Village di Tommaso Natale, contro il Catania , compagine neopromossa in Serie C : "Il derby è emozionante a qualsiasi livello - le parole dell'allenatrice della prima squadra, Antonella Licciardi , riportate da 'La Gazzetta dello Sport' -. Sarà una partita combattuta, le ragazze sono molto cariche".

"L’obiettivo è consolidare il campionato della stagione precedente, dove abbiamo giocato alla pari con le squadre più attrezzate della categoria. L’arrivo del City Group è un momento storico dopo anni in cui il calcio femminile della città ha vissuto anche grandi stagioni e disputato campionati importanti di serie A - ha aggiunto la Licciardi, come riportato da 'La Repubblica' -. Siamo una squadra a trazione anteriore, una cosa che non mi dispiace perché si sposa con il mio credo calcistico. In difesa forse paghiamo un po’ il fatto che abbiamo molte giovani promettenti, ma meno esperte. Però il nostro obiettivo è lanciare e valorizzare le giovani siciliane e siamo sicure che la nuova società vorrà tenere i pezzi pregiati cresciuti qui e riportare a Palermo tanti talenti in giro per l’Italia".