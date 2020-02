Palermo, Vito Chimenti nella Consulta di indirizzo: rappresenterà il popolo rosanero

Vito Chimenti è il rappresentante di ‘Amici Rosanero’.

Lo scorso 24 gennaio è stato deliberato l’ingresso della rappresentanza popolare all’interno della società, grazie alla disponibilità manifestata dagli stessi di versare la somma di euro 68.350: la somma raccolta è il contributo di 452 soci, che hanno versato una quota minima di 100 euro. Il contributo, come specificato più volte dalla società, sarà interamente utilizzato per la creazione del centro sportivo.

Tuffarsi quanto prima in questa nuova e significativa avventura al supporto dell’SSD Palermo, è l’obiettivo principale dell’associazione ‘Amici Rosanero’ che ieri riunita in assemblea ha eletto membro della Consulta di indirizzo l’ex attaccante rosanero, che dovrà fare da collante tra la società e la tifoseria. Un grande onore per Chimenti, che ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e appoggiato, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina ‘Facebook’: “Sono onorato e orgoglioso di essere stato nella lista dei candidati e aver raggiunto questo obiettivo, e ringrazio tutti i soci AmiciRosanero per avermi votato e avermi dato la possibilità di rappresentare i miei cari tifosi rosanero”.

Di seguito, il post in questione.