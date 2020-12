Palermo-Viterbese, oggi l’ultimo recupero: da Cappioli a Silipo, ecco cosa è cambiato dall’ultima gara in C1

“Alle 15 i rosanero recuperano con i laziali l’ultima tra le gare non disputate a causa dell’emergenza per il Covid-19”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i fari sull’ultimo recupero in programma. Ultimato questo lungo e intenso tour de force, il Palermo, potrà adesso avere un quadro completo del proprio ruolo in questo campionato. L’obiettivo, è conquistarsi almeno un posto in zona play-off, ma occhio alla Viterbese. La squadra di Taurino, infatti, è penultima in classifica, “ha cambiato allenatore e sembra non riuscire a uscire dalla crisi di risultati: sei sconfitte, quattro pareggi e una sola vittoria”.

Il Palermo da quando è tornato in campo viaggia al ritmo delle prime due della classe. Nelle ultime sette partite la compagine di Boscaglia ha infatti totalizzato ben 14 punti e viaggia quasi come il Bari secondo (un punto in più per i pugliesi) e più forte del Teramo terzo (13 punti nelle ultime 7). Dunque, se i rosanero riuscissero a ritrovare la continuità pre Turris, ci sarebbero tutte le possibilità per risalire in classifica e puntare in alto. Ma il tecnico siciliano, preferisce non fare calcoli, e ragiona gara dopo gara.

Numeri e dati alla mano, i rosanero vantano una tradizione positiva con la Viterbese. Nell’ultima sfida, il Palermo raccolse un rotondo 3-0 “con la meteora Vincenzo Palumbo fra i marcatori“. A quei tempo c’era “c’era ancora la lira, Massimiliano Cappioli era il capitano dei rosanero e l’allenatore dei laziali era l’ex Fausto Silipo. Oggi, l’unica cosa in comune con quella partita di venti anni fa in C1 sarà un’omonimia: dovrebbe toccare ad Andrea Silipo provare a dare il guizzo decisivo per l’ultimo recupero delle partite di campionato non disputate dai rosanero per il coronavirus”, scrive il noto quotidiano.