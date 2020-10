Palermo-Viterbese, l’ultima parola spetta alla Lega Serie C: il calendario rischia di diventare un rebus

“Domani niente match contro il Potenza mentre sulla partita con la Viterbese deciderà nelle prossime ore la Lega di serie C”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa rosanero. L’ultimo giro di tamponi effettuato nella giornata ieri non ha portato alla luce nuovi casi di Covid-19 rispetto ai diciannove complessivi accertati e comunicati nei giorni scorsi, dunque, dopo l’incremento del numero di positivi sembra arrestarsi la diffusione del contagio fra i rosanero. Anche se “nell’immediato la situazione non cambierà più di tanto: almeno fino al 30 ottobre i primi nove calciatori trovati positivi e l’allenatore Boscaglia saranno vincolati al rispetto dell’isolamento e dopo i dieci giorni previsti potranno uscire dalla bolla solamente dopo l’esito negativo di un tampone”.

Dunque, le percentuali che la gara contro la Viterbese – in programma domenica 1 novembre allo stadio “Renzo Barbera”- possa essere rinviata sono molto alte. La parola, adesso, spetta alla Lega di Serie C, che nelle prossime ore dovrebbe comunicare la decisione presa. “La sfida era già a forte rischio per le condizioni dei rosanero, ma a rendere ancora più complicata la disputa della gara sono i casi di positività emersi ieri nell’intero staff tecnico della squadra laziale”.

Qualora, “non si dovesse disputare nemmeno la partita fra i rosanero e la Viterbese salirebbero a quattro le giornate di campionato in cui la squadra di Boscaglia non è scesa in campo. E con il calendario congestionato dai turni infrasettimanali sarà un rebus incastrare tutti gli impegni”. Nel frattempo, viste le disposizioni del n uovo Dpcm siglato domenica dal Premier Giuseppe Conte, il club rosanero “ha avviato le pratiche di rimborso per gli spettatori che avevano comprato il biglietto della partita di mercoledì scorso contro la Turris”, si legge.