Palermo-Viterbese, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Parla Roberto Boscaglia.

Martedì 1 dicembre l’allenatore del Palermo interverrà in conferenza stampa alle ore 12:10, alla vigilia della sfida contro la Viterbese, che andrà in scena mercoledì 2 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio “Renzo Barbera”, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata a causa del Coronavirus.

Gli Operatori dell’Informazione già regolarmente accreditati dovranno accedere alla piattaforma Zoom per partecipare alla conferenza. Dichiarazioni live su Mediagol.it.