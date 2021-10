Palermo-Virtus Francavilla, 5192 i tifosi presenti al ‘Renzo Barbera’

5192 il numero totale degli spettatori presenti sugli spalti del 'Renzo Barbera' per sostenere la formazione di Giacomo Filippi contro la Virtus Francavilla

Poco più di 5000 i tifosi accorsi sugli spalti del 'Renzo Barbera' per assistere alla sfida interna tra il Palermo e la Virtus Francavilla. Una risposta importante per la franchigia rosanero, anche se non ancora ai livelli numerici visti durante l'annata trionfale dei siciliani in Serie D. La riapertura al 100% dell'impianto di Viale del Fante potrebbe far accorrere nuovi appassionati allo stadio, ma ad oggi i 5192 tifosi - numeri complessivi tra abbonati e spettatori paganti - sono la cifra media di spettatori che il Palermo può raggiungere. Certamente anche le prestazioni altalenanti della squadra hanno un peso sull'affluenza non del tutto massiva dei sostenitori rosanero allo stadio, ma un cambio di rotta dal punto di vista dei risultati e delle prestazioni potrebbe far aumentare anche il numero dei tifosi presenti sulle tribune.