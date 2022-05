Palermo-Virtus Entella 0-0: Brunori sbatte sul palo, supremazia rosa al Barbera

Palermo intenso, propositivo e brillante: la squadra di Baldini domina e coglie un palo con Brunori ma non riesce a sbloccare il risultato

PRIMO TEMPO - Altro bivio playoff in direzione Final Four, altro sold out in un Barbera da brividi. Il Palermo di Silvio Baldini vuole archiviare la pratica Virtus Entella e continuare ad alimentare il sogno Serie B . Sullo slancio del blitz esterno realizzato al Comunale di Chiavari e sull'onda di un entusiasmo che coinvolge una città intera, la compagine rosanero vuole dimenticare la calcisticamente tremebonda serata nel retour match contro la Triestina.

Volpe si gioca il tutto per tutto e conia una squadra dalla marcata vocazione offensiva. Davanti a Borra, tornano Chiosa in difesa, in coppia con Sadik, e Dessena in mezzo al campo. Coppolaro e Barlocco deputati a spingere sulle corsie, Rada e Karic a completare il centrocampo. All-in in attacco con C apello e Magrassi a supporto del bomber Merkaj.

Palermo che parte con intraprendenza, intensità e piglio delle migliori occasione. Floriano ruba un pallone sulla propria trequarti e si invola in ripartenza innescando Brunori, il destro dell'italobrasiliano si stampa sul palo e l'ex Bari ribadisce in rete in chiara posizione d offside. De Rose scalda le mani a Borra con un destro secco ma centrale. Ottima combinazione al minuto sedici tra De Rose-Luperini e Damiani: il destro a giro del numero 21 sullo scarico dell'ex Trapani si alza sopra la traversa. Palermo corto, alto aggressivo, reattivo e tonico in pressione sulla sfera e sulle seconde palle. Damiani sventaglia per l'attacco alla profondità di Brunori, il tirocross per l'accorrente Luperini viene letto e sventato dalla retroguardia ligure. Valente finisce sul taccuino del direttore di gara per un fallo in mezzo al campo, poco dopo stessa sorte per Coppolaro tra gli ospiti. Damiani imbuca bene per Floriano, palla a rimorchio per il liberissimo Brunori che incrocia troppo il mancino da ottima posizione. Il Palermo batte malissimo un corner e l'Entella orchestra la sua prima ripartenza insidiosa del match: Capello schiaccia di testa ma Massolo controlla senza patemi. Valente crossa e Brunori viene arginato con le maniera forti nel cuore dell'area di rigore: tutto regolare per l'arbitro. Buttaro prova il destro dalla distanza e chiama Borra alla deviazione in corner.