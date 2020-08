Palermo, vicepres. AIC: “I rosanero limitati dalle liste di Serie C, i giovani calciatori con questa norma…”

Il Palermo si proietta alla prossima stagione di Serie C.

La norma sulle liste concernenti i giovani calciatori potrebbe penalizzare la squadra che verrà guidata prossimamente da Roberto Boscaglia, atteso in città per porre la sua firma al contratto con il club rosanero. Il regolamento della stagione 2020/2021 del campionato di Serie C prevede, nella lista dei 22 calciatori professionisti, al massimo otto calciatori ritenuti “Under” da inserire nel suddetto elenco. Nel caso dei rosanero, sono stati confermati già Andrea Silipo, Lorenzo Lucca e Masimiliano Doda; a questi, con ogni probabilità, si aggiungeranno Manuel Peretti, Mattia Fallani ed Erdis Kraja.

Discorso a parte, invece, per Mattia Felici: il giovane di proprietà del Lecce sembrerebbe proiettato a rimanere in Salento poiché la compagine guidata da Fabio Liverani vorrebbe trattenerlo. Una perdita importante per la prossima rosa di Roberto Boscaglia, che avrebbe potuto godere di questo valore aggiunto anche in prospettiva futura. A tal riguardo, inoltre, si è espresso anche il vicepresidente dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori) Umberto Calcagno, che ha parlato proprio della società di Dario Mirri e Tony Di Piazza e del loro progetto che gravita intorno ai giovani calciatori:

“Una squadra come il Palermo, probabilmente, terrebbe in rosa più giovani se non ci fossero le liste e i giovani in quella squadra vivrebbero in un contesto molto più competitivo e quindi più formativo. I giovani sono discriminati da una norma che dovrebbe favorire la loro formazione“.