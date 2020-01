Palermo, via alla rappresentanza popolare e gli ‘Amici rosanero’ esultano: “Felici di aver realizzato un sogno”. Il comunicato

Al via l’azionariato popolare.

Palermo, via alla rappresentanza popolare: gli “Amici Rosanero” entrano in società

Lo scorso 24 gennaio è stato deliberato l’ingresso della rappresentanza popolare all’interno della società, grazie alla disponibilità manifestata dall’associazione “Amici Rosanero” di versare la somma di euro 68.350. Il presidente del gruppo, Fabrizio Giambona, si è fatto portavoce degli esponenti del comitato in questione, e attraverso una nota ufficiale si è detto felice di aver realizzato un sogno.

Di seguito, il comunicato in questione.

“Siamo felici di aver contribuito a realizzare il sogno di tanti tifosi, essere parte di un progetto per il solo bene del nostro Palermo. Abbiamo lavorato – prosegue Giambona – in silenzio, tutti uniti evitando ogni tipo di polemica nonostante tutto quello che in questi mesi abbiamo letto sui social. Oggi possiamo affermare senza tema di smentita che si è scritta una pagina storica per i 452 soci. Ora, inizierà la parte più bella. Nei prossimi giorni avvieremo le procedure per l’elezione dei nostri rappresentanti secondo le previsioni dello statuto e poi insieme alla società discuteremo dei benefit e dei progetti che stiamo sviluppando. Abbiamo infatti intenzione di promuovere attività sociali e benefiche legate allo sport e con il coinvolgimento dei tifosi”.