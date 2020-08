Palermo, via al protocollo anti-Covid: accordi con ASP 6 e Villa Sofia per i tamponi. I dettagli

Il Palermo ha siglato un accordo con l’ASP 6 del capoluogo siciliano e l’Azienda Ospedaliera “Villa Sofia-Cervello”, che consentirà di effettuare agilmente tutti i cicli di tamponi previsti dai protocolli federali a beneficio della società rosanero.

Saranno infatti queste, come annuncia il club di Viale del Fante attraverso una nota ufficiale, le realtà sanitarie del territorio cittadino che offriranno tutti gli strumenti e l’assistenza medica necessarie per adempiere a tutte le prescrizioni dei “Protocolli allenamenti e gare nell’emergenza Covid”. In particolare, le “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri” e le “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità a porte chiuse” previste dalla FIGC.

Prima della partenza e durante la permanenza a Petralia per il ritiro pre-campionato, l’intero gruppo squadra del Palermo, formato da 45 persone, dovrà infatti sottoporsi agli esami clinici per la ricerca dell’RNA virale. I test verranno effettuati ogni 4 giorni per assicurare un monitoraggio costante dello stato di salute di tutto il gruppo. I team di specialisti delle due realtà sanitarie, in collaborazione con il direttore sanitario del Palermo Roberto Matracia, saranno a disposizione della squadra, anche nella sede madonita della preparazione atletica pre-campionato. Questa prima fase della collaborazione resterà attiva fino a quando saranno in vigore le attuali prescrizioni sanitarie della FIGC. Nei prossimi mesi, inoltre, i giocatori del Palermo si faranno portavoce di alcune campagne di sensibilizzazione alla prevenzione e ai corretti stili di vita, promosse dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

“Una testimonianza importante – ha detto l’AD del Palermo Rinaldo Sagramola – di come il progetto del Palermo vada ben oltre i campi di gioco per creare sinergie virtuose con le migliori realtà del territorio. Il gioco di squadra si vede anche da queste opportunità e per questo ringraziamo sentitamente l’ASP 6 e l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia, che davanti alla possibilità di fare rete per un beneficio comune hanno offerto la propria disponibilità”.