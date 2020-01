Palermo, verso San Tommaso: squadra subito al lavoro, venerdì la partenza per l’Irpinia

Primo giorno in rosanero per Roberto Floriano.

L’attaccante arrivato domenica a Palermo nella giornata di ieri ha lavorato al “Barbera” con i suoi nuovi compagni agli ordini di mister Rosario Pergolizzi. Defaticante per chi ha giocato contro il Marsala, mentre il resto del gruppo ha lavorato regolarmente. L’attaccante italo-tedesco verrà tesserato ufficialmente nella giornata di domani, quando saranno passati esattamente trenta giorni dall’ultima gara disputata col Bari.

Primo giorno di allenamento e primi autografi per Floriano, chiamato per sostituire l’infortunato Mario Alberto Santana. I rosanero, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, partiranno in pullman nella giornata di venerdì per raggiungere l’Irpinia, con la squadra che già da oggi tornerà ad allenarsi al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, restando sempre in attesa della ratifica dell’accordo con l’Esercito che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.