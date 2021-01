Palermo, verso il match contro la Cavese: Almici e Marconi out, Lancini e Corrado filtra ottimismo. La situazione

Sette giorni e sarà Cavese-Palermo.

Venerdì 1 gennaio, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati al lavoro per preparare la sfida in programma il prossimo 9 gennaio a Cava de’ Tirreni. Per il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico rosanero dovrà fare a meno ancora una volta di Alberto Almici. L’esperto esterno ex Hellas Verona, costretto ai box a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale e con bone bruise del compartimento esterno, nei giorni scorsi ha ripreso a correre, ma rientrerà con ogni probabilità nel mese di febbraio.

Non ci sarà neanche Ivan Marconi, che nella giornata di ieri si è sottoposto a risonanza magnetica presso il Policlinico di Palermo: il difensore centrale, finora pedina inamovibile dello scacchiere rosanero, dovrà fare i conti con una lesione distrattiva di primo grado al gemello mediale destro. Restano, invece, da valutare le condizioni di Edoardo Lancini e Nicolò Corrado, gli ultimi esami non sono preoccupanti. Dunque, entrambi “dovrebbero farcela per Cava: le loro condizioni verranno monitorate giornalmente, ma filtra ottimismo sul recupero”, scrive l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Palermo, esami strumentali per Almici e Marconi: il report clinico