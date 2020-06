Palermo, verso il cambio denominazione: ipotesi, alternative e dettagli

Il Palermo è pronto a cambiare denominazione.

Con l’addio al dilettantismo, sparirà anche il nome utilizzato finora “SSD Palermo” che sta a indicare “Società Sportiva Dilettantistica”. Presto, dunque, il club rosanero, utilizzerà un nuovo nome. In n pole position al momento, “Unione Sportiva Palermo” e “Società Sportiva Calcio Palermo”, ma non si escludono altri nomi. Tra i più attesi dai tifosi – c’è anche “Palermo Football Club” o un ritorno al recente passato con “Unione Sportiva Città di Palermo”. Mediagol.it ti propone un sondaggio per esprimere la tua preferenza (CLICCA QUI PER VOTARE).

Il cambio di denominazione del Palermo – scrive l’odierna edizione de ‘Il Corriere dello Sport’ – non si tratta solo di un atto formale ma è anche il primo vero passo verso la costruzione della squadra. Una volta operata la scelta e comunicato il nome – probabilmente a stretto giro di posta -, il “nuovo” Palermo targato Hera Hora farà infatti. sottoscrivere i contratti ai calciatori che sono già in parola per restare. In particolare, Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Roberto Crivello, Andrea Accardi, Alessandro Martinelli, Malaury Martin, Mario Alberto Santana e Roberto Floriano che costituiranno l’ossatura della prossima stagione, firmeranno un contratto pluriennale.