Palermo, venerdì si decide il futuro della Serie D: due le ipotesi. I dettagli

“L’attesa sul futuro della Serie D sta per concludersi“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’attuale situazione lega ai campionati dilettanti. Tutte le società, infatti, non sanno ancora come muoversi e soprattutto se torneranno in campo o no. E’ il caso del Palermo che, insieme agli altri club, attende la decisione della Lega Nazionale Dilettanti. Il consiglio federale è stato convocato per la giornata di venerdì, due le possibilità: ripresa del torneo o sospensione definitiva, con quest’ultimo caso che vedrebbe i rosanero promossi d’ufficio in Serie C insieme alle altre squadre che alla sosta guidavano le rispettive classifiche.

Difficile che la decisione ricada sulla ripresa dei campionati viste le numerose difficoltà che vi sono tra i dilettanti, sia sul piano economico che strutturale. Risulta improbabile, infatti, che i club siano in grado di rispettare il protocollo sanitario: “In uno scenario del genere, la Serie D non fa altro che avvicinarsi allo stop definitivo. Quello che potrebbe già essere sancito venerdì, al termine del consiglio federale, per poi spostare l’attenzione sui verdetti stagionali (promozioni, retrocessioni ed eventuali ripescaggi)“, scrive il quotidiano.