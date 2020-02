Parla Rosario Pergolizzi.

Venerdì alle ore 11.00 il tecnico del Palermo parlerà in conferenza stampa al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, in vista della sfida contro il Licata, in programma domenica 23 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio “Dino Liotta”.

L’accesso sarà consentito esclusivamente agli Operatori dell’Informazione regolarmente accreditati a partire dalle 10.50. Dichiarazioni live su Mediagol.it.