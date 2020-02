Palermo, Vaccaro ko: modulo rebus, 4-3-3 o 3-4-3. Pergolizzi pensa alle possibili soluzioni

“Neanche il tempo di tornare dalla squalifica che Vaccaro deve nuovamente dare forfait“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando dell’infortunio del terzino sinistro del Palermo, Francesco Vaccaro. Il classe ’99 ieri si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione dell’ileopsoas sinistro. Un guaio muscolare che lo costringerà a restare ai box per circa due settimane, saltando le sfide contro Licata e Nola. L’allenatore rosanero, Rosario Pergolizzi, dovrà quindi trovare in settimana una soluzione a questa assenza.

Le opzioni a disposizione del tecnico sono principalmente due: la prima è quella di uno scivolamento a sinistra di Accardi, con Doda che andrebbe a ricoprire il suo ruolo naturale di terzino destro; la seconda possibilità è quella di schierare Crivello in posizione di terzino: “Resta da sciogliere, per Pergolizzi, il nodo sui centrali. Con il rientro di Lancini, che ha scontato il turno di squalifica, un’eventuale conferma della difesa a 4 vedrà lui e Peretti in mezzo, considerando la necessità di «sostituire» Vaccaro nel computo degli under“.

In entrambe le ipotesi, uno tra Accardi e Crivello rischia di finire in panchina in virtù della regola degli under che disciplina il campionato di Serie D. Con Langella, Doda e il 2001 (uno tra Felici e Silipo) resta da inserire in campo un altro giovane che dovrebbe essere con tutta probabilità Peretti, anche se Pergolizzi potrebbe scegliere di schierare uno tra Ambro e Kraja in mediana al posto di Martin o Mauri: “Difficile (o forse impossibile) che ciò possa accadere, ma il forfait di Vaccaro di sicuro rischia di portare ad un’esclusione eccellente in difesa“, conclude il quotidiano.