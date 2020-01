Palermo, under utilizzati col contagocce: rosa penultimi nella classifica “Giovani D Valore”

“Il Palermo si conferma in coda alla classifica delle squadre del Girone I per l’utilizzo degli under in campionato“.

I rosanero, secondo all’ultima graduatoria stilata dalla LND “Giovani D Valore“, sono al penultimo posto con 121 punti. Dietro la formazione di Pergolizzi solo la Cittanovese, che non ha under di proprietà, ma tutti i giovani in organico in prestito da altre squadre. “L’ennesima dimostrazione di come il Palermo stia facendo affidamento sui giovani solamente rispettando i vincoli di regolamento, senza però dare realmente spazio a tutti gli under presenti in organico“, si legge.

L’unico giovane arrivato attualmente dal mercato è Andrea Silipo, attaccante classe 2001 arrivato per dare un’alternativa a Felici. Il Palermo in rosa di giovani ne ha abbastanza ma diversi calciatori sono stati ‘virtualmente‘ bocciati dal tecnico o Pergolizzi oppure utilizzati col contagocce: “L’allenatore, con le sue dichiarazioni, ha lasciato intendere le volontà della società. Quando dice di aver bisogno anche di chi finora ha giocato meno, il riferimento è proprio ai tanti under ritenuti inadeguati a questo livello“.

Palermo, sfida a distanza: il Savoia gioca allo stesso orario dei rosa

Giovani come Mendola, Marong e Bechini non hanno mai giocato, Ferrante solo una manciata di secondi con la Cittanovese, mentre Rizzo Pinna ha totalizzato 50 minuti in due apparizioni con la maglia rosanero. Oltre a loro, c’è anche il terzo portiere Corallo, classe 2001. Fallani e Lucera, invece, si fa per dire, vantano una gara dal primo minuto e Peretti due.

“Tutti giovani che non hanno pienamente convinto Pergolizzi e su cui la società, invece, insiste nel voler puntare. Anche da qui nascono alcune incomprensioni, visto che il tecnico avrebbe fatto presente la necessità di avere altri innesti sul fronte under, oltre a Silipo“, sottolinea il quotidiano sopracitato.

Al momento la società non sembra intenzionata ad inserire altri under in rosa, sperando che il tecnico cambi idea su qualcuno dei calciatori bocciati: “Se finora il Palermo si è sempre presentato dal primo minuto con i soliti quattro giovani (Doda, Vaccaro, Felici più uno tra Kraja, Ambro e Langella in mediana), però, ci sarà pure un motivo“.

Palermo, emergenza formazione: tutti i dubbi di Pergolizzi e le possibili scelte del tecnico rosanero