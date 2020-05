Palermo, una targa ricordo per tutti i calciatori: “La città e i tifosi saranno per sempre grati”

La rinascita.

A meno clamorose sorprese il Palermo ha centrato l’obiettivo di tornare tra i professionisti al primo tentativo. In attesa dell’ufficialità, che avverrà nel corso del consiglio federale in programma a giugno, il club rosanero è già a lavoro per la prossima stagione, senza dimenticare chi è riuscito sul campo a conquistare la promozione.

La società di viale del Fante, infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, ha fatto recapitare ai propri tesserati una targa firmata dal presidente Dario Mirri per omaggiarli del lavoro svolto in questa stagione: “Protagonista della rinascita, la città di Palermo e i tifosi saranno per sempre grati“. Una pagina importante che rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo.