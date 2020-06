Palermo, una promozione inedita: il diciassettesimo salto arriva a tavolino. I precedenti

Una promozione che racchiude in sé tante prime volte

Apre così l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, soffermandosi su come il ritorno tra i professionisti del Palermo sia arrivato in modo inedito. I rosanero, infatti, in virtù della prima posizione nella classifica del girone I di Serie D e dello stop definitivo del campionato dettato dall’emergenza Coronavirus, sono stati promossi a tavolino. Nella storia ultracentenaria della società siciliana non era mai accaduto. Le uniche scelte a tavolino subite dal club di Viale del Fante hanno riguardato, in passato, declassamenti dovuti a “pasticci finanziari”.

Si tratta, ad ogni modo, del diciassettesimo salto di categoria per il Palermo. “Arriva – racconta il noto quotidiano – sei anni dopo l’ultima vittoria di un campionato e anche in quel caso si trattava di un Palermo dei record, quello di Iachini che nel 2014 conquista la A, dopo appena un anno di purgatorio in B. Quello fu il nono di nove ritorni nel paradiso della Serie A. Nell’arco della storia rosanero ci sono poi sei promozioni in B, una in C1 (quando c’era anche la C2) e poi proprio quella in C di quest’anno. C’è la promozione in B nel 1942, dopo la fusione con la Juventina Palermo e, dopo quel salto, il Palermo comincerà a vestire il rosanero. Ci sono gli anni 50 fatti di sali e scendi tra A e B. L’epopea romantica degli anni ’70 targati Barbera. Le stagioni di purgatorio tra B e C a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 fino al periodo d’oro di Zamparini che decolla con l’arrivo in A nel 2004“. Nel caso delle promozioni in C1 e C2, tuttavia, la storia appare simile a quella recente. Anche in quegli anni, infatti, il club di Viale del Fante era reduce dal fallimento. Una storia, dunque, che si ripete.

