Palermo, ultimo allenamento dell’anno: in campo anche Silipo, da valutare le condizioni di Sforzini

“Ultimo allenamento dell’anno per il Palermo, poi Pergolizzi darà un giorno di pausa ai suoi per Capodanno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando del lavoro che svolgeranno i rosanero quest’oggi in vista del prossimo impegno contro il Marsala, gara valida per la prima giornata del girone di ritorno di Serie D, in programma domenica allo stadio “Renzo Barbera“. La squadra di Pergolizzi si allenerà al “Tenente Onorato“, campo nel quale i rosanero sperano di trasferirsi definitivamente. A Boccadifalco ci sarà anche il nuovo acquisto Andrea Silipo, esterno d’attacco classe 2001 arrivato ieri pomeriggio.

Calciomercato Palermo, Floriano ad un passo: c’è l’ok del Bari, adesso si attende solo lo svincolo. I dettagli

Tutti a disposizione per Pergolizzi, ad eccezione degli infortunati di lungo corso, Santana e Corsino. Il primo deve recuperare dalla rottura del tendine d’Achille, mentre il secondo dalle rottura del crociato. Da valutare, infine, le condizioni di Ferdinando Sforzini, col centravanti rientrato in gruppo da poche settimane e che nell’ultima gara interna ha anche disputato un spezzone di gara. “Domani la squadra rimarrà a riposo e riprenderà ad allenarsi giovedì, con una seduta pomeridiana. Sabato, invece, la rifinitura dovrebbe tenersi sul campo del «Barbera», come consuetudine in previsione delle partite interne“, conclude il quotidiano.