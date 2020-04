Palermo, tutto pronto per tornare in campo: si attende la decisione della Figc. Senza coronavirus i rosanero potevano già essere in Serie C

“Quaranta giorni che potevano valere la Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sosta forzata con la quale hanno dovuto fare i conti tutte le squadre del campionato italiano e non solo. L’emergenza coronavirus, infatti, ha fermato tutti gli sport, col calcio che vuole però provare a ripartire. Nel caso specifico del Palermo, che milita in Serie D, se non ci fosse stato questo stop avrebbe già potuto festeggiare la promozione in C.

“Il calendario, per domenica scorsa, avrebbe previsto l’insidiosa trasferta sul campo dell’Acireale, con altre due partite rimaste da disputare“, scrive il quotidiano. Quindi, se i rosanero fossero riusciti a mantenere il vantaggio di sette punti sul Savoia, ad oggi sarebbero aritmeticamente tra i professionisti. Ipotesi che però vanno in contrasto con la realtà, anche perché la formazione di Pergolizzi avrebbe dovuto anche affrontare i campani al “Giraud“.

I rosanero sono fermi da quaranta giorni, una pausa ben più lunga anche rispetto a quella che le squadre affrontano nel corso dell’estate a cavallo tra una stagione e l’altra. Una sosta che arriverà a cinquanta giorni, visto che prima del 4 marzo sarà impossibile ripartire con gli allenamenti. La società viale del Fante sta predisponendo tutto per rispettare alla perfezione il protocollo Figc ma ad oggi è difficile capire cosa avverrà, soprattutto in considerazione del fatto che diversi club di D hanno fatto sapere che preferirebbero non ripartire.

La decisione finale spetterà a Figc e Lega Nazionale Dilettanti, con quest’ultima che diverse volte ha ribadito la volontà di voler terminare il campionato. Nei prossimi giorni si saprà sicuramente di più e al momento è impossibile stabilire date certe su un eventuale ritorno in campo: “E dire che oggi, senza Coronavirus, i rosa avrebbero potuto già festeggiare la C“, conclude il quotidiano.