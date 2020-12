Palermo, tutti pazzi per Lucca: il baby bomber si è conquistato la piazza, i tifosi adesso stravedono

“Lucca gigante del Barbera, Palermo stravede per lui”.

Titola così l’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori su Lorenzo Lucca, autore di un autentico missile terra-aria che, lo scorso mercoledì 23 dicembre – in occasione della gara contro il Bari -, ha lasciato di sasso l’estremo difensore barese Gigi Frattali che non è riuscito neanche a tentare la parata.

Il classe 2000 si è inventato una punizione praticamente perfetta: un destro secco e potentissimo da oltre 25 metri. Una vera e propria prodezza balistica di altissimo lignaggio “che è diventato virale sul web e ha fatto stropicciare gli occhi anche ai più scettici”.

Quattro gol negli ultimi 21 giorni: una doppietta contro la Viterbese, un colpo di testa su cross dalla sinistra di Valente contro la Casertana e un gol d’autore contro la compagine di Auteri. Dopo tante difficoltà, malumori e incomprensioni iniziali, Lucca – giunto nel capoluogo siciliano nella scorsa sessione invernale di mercato -, adesso è detto pronto a continuare a stupire. Non per nulla, il numero 17 rosanero “è con Saraniti il bomber del Palermo, ma la sua media realizzativa è più alta del compagno (una rete ogni 129 minuti per Lucca, una ogni 249 per Saraniti), anche in virtù del fatto che finora l’ex centravanti della Primavera del Torino è stato schierato da titolare soltanto 4 volte, l’ultima a Vibo Valentia”, conclude il noto quotidiano.