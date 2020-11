Palermo-Turris, tre punti per continuare a stupire: Boscaglia a caccia del quarto successo di fila

Il Palermo cerca il sesto risultato utile di fila.

Dopo l’eroico pareggio contro il Catania e le importanti vittorie conquistate ai danni di Juve Stabia, Paganese e Potenza, alle ore 15, i rosanero – reduci da un turno di riposo -, sfideranno la Turris nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. La sfida è stata rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati del club di Viale del Fante e del tecnico Roberto Boscaglia. L’incubo, però, è ormai alle spalle.

Dopo un avvio di stagione tutt’altro che brillante e particolarmente complicato, la compagine siciliana è risorta, trovando una propria identità ed inserendo la giusta marcia, superando del tutto il problema Coronavirus. Anche Mario Alberto Santana, Michele Somma e Buba Marong sono risultati negativi e, una volta completate le visite mediche per ottenere l’idoneità agonistica, torneranno a disposizione del coach ex Trapani, che ai suoi continua a chiedere grinta, determinazione, cinismo e concretezza: “Il nostro obiettivo è quello di giocare con grande aggressività e furore agonistico, consapevoli che la partita è alla nostra portata. Sappiamo che la Turris è una squadra valida con una posizione di classifica importante, ma noi siamo pronti”, ha dichiarato il tecnico rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Il Palermo, inarrestabile nelle ultime giornate di campionato, trova però davanti a sé un ostacolo di certo non semplice da affrontare. La Turris, infatti, è una delle quattro squadre del Girone C ancora imbattute lontano da casa. Cinque partite in territorio nemico, due vittorie e tre pareggi: “Questi sono numeri da attenzionare e basta, parliamo di una squadra compatta soprattutto fiori casa e quando attacca risulta molto pericolosa. Però non credo che il girone d’andata possa bastare per fare un quadro del Girone C, soprattutto perché la situazione Covid ha determinato la prima parte di stagione”, ha spiegato l’allenatore originario di Gela.

Archiviata l’emergenza sanitaria, Boscaglia – stavolta – dovrà fare a meno di Palazzi, Corrado e Peretti, a cui si aggiunge la condizione precaria di Lancini, che pare non potere ancora disputare novanta minuti. Tuttavia, il tecnico rosanero resta fiducioso: “C’è emergenza in quella zona del campo, stiamo facendo tutti bene ma posso dire che sono due giocatori prossimi al rientro, così come qualche altro. Siamo tranquilli perché abbiamo avuto risposte importanti da parte di tutti”, ha concluso l’allenatore siciliano.

Fra poco più di sei ore, dunque, il Palermo avrà un’altra opportunità per implementare la scia virtuosa che ha permesso agli uomini di Boscaglia di risalire la china.