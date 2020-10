Palermo-Turris, servono idee e gol: Boscaglia non rinuncia alla tecnica di Floriano e Silipo. Le idee del mister…

“Palermo, servono gioco, idee e gol. Vittoria d’obbligo contro la Turris”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sulla sfida in programma, alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”. Sesta giornata di campionato, quinta effettiva per il Palermo, che non ha ancora recuperato la gara contro il Potenza, rinviata per Covid-19. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria, un solo gol sin qui realizzato e criticità di ogni sorta in questo orribile e deludente avvio di stagione.

L’ultimo posto in classifica inizia davvero a star stretto alla tifoseria, che oggi dopo sette lunghi mesi tornerà allo stadio: sono solo 1.000 però, in virtù delle nuove disposizioni del DPCM dello scorso 13 ottobre, gli spettatori ammessi; ed è proprio sotto gli occhi vigili e attenti di chi tornerà a sedere sugli spalti dell’impianto di Viale del Fante, che i rosanero dovranno ingranare la marcia giusta e iniziare un percorso di rilancio credibile e coerente. Ragion per cui, Roberto Boscaglia – che assisterà al match dalla tribuna a causa della squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo -, sembra intenzionato a rivoluzionare la squadra. D’altra parte, “dopo la botta di Bisceglie i cambi sono necessari, anzi dovuti. A cominciare dalla difesa, cove col rientro di Somma, Lancini e Crivello si contenderanno una maglia. A centrocampo mancherà ancora l’infortunato Palazzi e Boh affiancherà Odjer, ma sarà in avanti che Boscaglia sembra intenzionato a cambiare tutto o quasi”.

Rispetto alla formazione iniziale vista domenica al “Gustavo Ventura” contro il Bisceglie di mister Giovanni Bucaro, infatti, “oggi dovrebbe giocare solo Rauti, avanzato nel ruolo di prima punta al posto di Lucca o Saraniti. Alle sue spalle, ed è questa la vera novità, giocherà Luperini, a cui Boscaglia chiederà di giocare da playmaker avanzato ma anche di sostenere il centrocampo. Un Palermo dunque sulla carta con più qualità nel palleggio, più bravo con la palla al piede, senza la stazza di Lucca, Saraniti o Kanoute ma con la tecnica di Floriano, Filippo, Luperini e Rauti”.