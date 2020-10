Palermo-Turris, il comunicato della Lega Pro: contatti stretti dei giocatori positivi devono porsi in isolamento

Palermo-Turris è stata rinviata.

Vero e proprio periodo nero per il Palermo, che dopo le pessime prestazioni sul campo deve fare anche i conti con il contagio da Covid-19 che ad oggi ha colpito nove calciatori oltre l’allenatore. Fino a diversi minuti fa la gara contro il club campano era stata confermata con tanto di pubblicazione di formazioni ufficiali, per essere poi ufficialmente rinviata con un comunicato arrivato poco prima delle 18.30.

PALERMO-TURRIS, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DEL CLUB ROSANERO

In merito all’incontro che non si è più giocato tra rosanero e biancorossi, è stato diramato anche il comunicato della Lega Pro: “Preso atto della comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale – ASP Palermo Prot.n. 5253/DP/F3 del 21/10/2020 pervenuta in data odierna alle ore 17.52, con la quale ordina che, nell’interesse superiore della salute Pubblica, tutti i contatti stretti dei giocatori risultati positivi devono porsi immediatamente in isolamento, la Lega dispone che la gara Palermo-Turris, in programma mercoledì 21 Ottobre 2020, Stadio “Renzo Barbera”, Palermo, venga rinviata a data da destinarsi“.

