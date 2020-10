Palermo-Turris, il ‘Barbera’ riapre le porte a 1.000 tifosi: la polemica sul caro biglietti prevale alla gioia

Il “Renzo Barbera” si prepara a riabbracciare i propri supporters.

Sette mesi dopo l’ultima volta, l’impianto di Viale del Fante, riapre le porte ai tifosi rosanero. Per effetti del DPCM 13 ottobre varato dal Governo, possono rientrare negli stadi massimo 1000 spettatori, in percentuale di presenze rispetto alla capienza. Nonostante il via libera, la presenza del pubblico, resta comunque subordinata al rispetto di tutte le misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19.

Boscaglia: “Modulo e squilibrio in attacco? Ho la mia idea. Somma ok, out Palazzi e Marconi”

In virtù delle nuove disposizioni, la società rosanero nella giornata di lunedì ha comunicato la messa in vendita di 1000 tagliandi per la prossima gara Palermo-Turris, in programma alle 15:00; “ma non sarà facile venderli tutti a causa delle polemiche legate al costo dei tagliandi”, scrive l’odierna edizione de ‘La Repubblica’. 35€ il costo del posto unico in Gradinata – anello inferiore -, 50€, invece, il posto unico in Tribuna coperta – anello inferiore o superiore -, prezzi che hanno fatto discutere, e non poco, la tifoseria rosanero. Subito pronta la risposta del presidente Dario Mirri, che ha così giustificato il caro prezzi per i biglietti: “Abbiamo fatto una scelta di mercato. 1000 posti hanno più valore di 36mila. Fatto questa valutazione, magari sbagliata”.

Mirri: “Tutto sui biglietti di Palermo-Turris. Si spendono 20 mila euro per ogni apertura del “Barbera””