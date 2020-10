Palermo-Turris, i rosanero cercano il rilancio: le richieste di Boscaglia e il ritorno al “Barbera” dei tifosi

“C’è la Turris, i rosa cercano il rilancio”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’ che punta i fari sulla sfida in programma, alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”. Sesta giornata di campionato, quinta effettiva per il Palermo, che non ha ancora recuperato la gara contro il Potenza, rinviata per Coronavirus. Tre sconfitte in quattro gare disputate, un solo punto all’attivo in graduatoria e criticità di ogni sorta: tattiche, tecniche, fisiche e caratteriali. L’ultimo posto in classifica con cui i rosanero di Roberto Boscaglia si trova a dover fare i conti, purtroppo fotografa nitidamente la pochezza dei contenuti tecnici mostrati sin qui dalla formazione siciliana in questo orribile e deludente avvio di stagione.

I numeri in casa rosanero iniziano davvero a preoccupare, il club di Viale del Fante fatica ad ingranare la marcia giusta e la classifica diventa sempre più angosciante. Adesso più che mai, bisogna metabolizzare, archiviare e ripartire prima che sia troppo tardi. Il tempo scorre e il campionato non aspetta nessuno. “La squadra è ancora alla ricerca di un assetto e anche i più ottimisti vacillano guardando una classifica che vede i rosanero fanalino di coda del campionato con un solo punto, ma soprattutto lontanissimi dalla vetta. A tre giorni di distanza dalla sconfitta sul campo del Bisceglie, Boscaglia vorrebbe vedere una squadra che sappia calarsi nella realtà della Serie C”. Oggi, infatti, la formazione rosanero “sarà chiamata a invertire la tendenza negativa di tre sconfitte, le ultime due delle quali consecutive”.

Inoltre, “dopo sette mesi e venti giorni allo stadio si rivedranno nuovamente i tifosi. Anche se ci saranno meno dei mille che oggi avrebbero potuto assistere alla partita: l’insieme del caro prezzi, con un biglietto di gradinata al costo di 35 euro e uno di tribuna a 50 euro, e il rendimento che sta avendo la squadra ha tenuto lontani anche i più affezionati”, si legge sul noto quotidiano.