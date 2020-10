PALERMO-TURRIS, GARA RINVIATA: IL COMUNICATO DEL CLUB ROSANERO

Palermo-Turris è stata rinviata.

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Palermo comunica che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Palermo-Turris. A breve la stessa società rosanero pubblicherà le informazioni per le modalità di rimborso o riutilizzo del biglietto.

La caotica giornata del club rosanero termina con il rinvio della gara contro la Turris. La positività di 9 tesserati del club rosanero e del tecnico gelese Roberto Boscaglia ha causato il rinvio dell’incontro da parte della Lega di Serie C. Dopo la gara contro il Potenza, il Palermo dovrà recuperare anche questa sfida a causa del Covid-19. In attesa di ulteriori informazioni in merito alla situazione contagi all’interno del club rosanero, si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

