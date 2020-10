Palermo-Turris, Boscaglia studia l’assetto giusto: Silipo e Rauti dal 1′ e idea Luperini trequartista

“Cè una vittoria da centrare a tutti costi e il Palermo dovrà provare a conquistarla senza Boscaglia in panchina”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla gara Palermo-Turris, in programma alle 15.00 al ‘Renzo Barbera’. Questo pomeriggio, il tecnico originario di Gela, non potrà guidare dalla panchina i suoi uomini, perchè dovrà scontare la squalifica di un turno inflittagli dal Giudice Sportivo domenica scorsa, in occasione della sfida contro il Bisceglie. Ciò nonostante, i rosanero sono chiamati a calarsi nella categorie ed iniziare a invertire la tendenza negativa di tre sconfitte, le ultime due delle quali consecutive. Adesso, dunque “ci sono tre punti da acchiappare per muoversi dall’ultimo posto in classica in un match testacoda con la Turris che, a inizio campionato, tutti avrebbero immaginato a ruoli invertiti. La matricola campana in testa, la matricola siciliana a chiudere la classifica”.

In questi giorni, Boscaglia ha studiato le contromosse per ovviare all’abulia in fase offensiva, “la carta a sorpresa potrebbe essere Luperini che dalla mediana si sposta sulla trequarti nei tre a ridosso della punta. In questa chiave potrebbe essere ripescato Floriano e lanciato dal primo minuto Silipo, con Rauti a fare da prima punta”, si legge sul noto quotidiano.

