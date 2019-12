Palermo, troppi gol incassati al “Barbera”: rosanero meglio in trasferta, un paradosso da sfatare

“Un paradosso da sfatare. Il Palermo vanterà pure la miglior difesa del girone, ma al «Barbera» ha tutt’altro che un fortino“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della retroguardia rosanero. La difesa della formazione di Pergolizzi in campionato si è mostrata impenetrabile in trasferta (un solo gol incassato), ma tra le mura amiche ha la quinta peggior difesa del Girone I di Serie D. In nove gare interne il Palermo ha infatti subito otto gol e solamente due vote ha chiuso i match con la porta imbattuta.

Un trend che sicuramente non è positivo e che bisogna invertire nel più breve tempo possibile. In difesa per il match contro il Troina, gara che chiuderà il girone d’andata, l’allenatore rosanero ritroverà Lancini e Vaccaro, entrambi tornati a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica. Solamente quattro squadre hanno fatto ‘peggio‘ dei del Palermo in casa per quanto riguarda i gol subiti: San Tommaso, Palmese, Corigliano e Marsala.

Palermo-Troina, la presidentessa Allegra: “Noi battuti in partenza? Attenzione, lo sport sa regalare sorprese inattese”

“Il cammino esterno dei rosa è di gran lunga il migliore del Girone I, con 22 punti in otto partite (Savoia e Fc Messina, seconde, sono a 7 punti), mentre tra le mura amiche la situazione è del tutto diversa. I punti raccolti al «Barbera» sono finora 18 e la classifica casalinga vede il Palermo quinto, alle spalle di Savoia, Giugliano, Cittanovese e Acr Messina. Il derby col Troina, però, potrebbe rilanciare i rosa in vetta anche in questa classifica: la distanza dal Savoia è di soli due punti“, conclude il quotidiano.