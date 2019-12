Palermo-Troina, ultimo derby per chiudere in bellezza: dagli inglesi ai Tuttolomondo fino a Hera Hora. Il film del 2019 rosanero…

“Ultimo derby per finire in bellezza il girone di andata e questo 2019 che va agli archivi come uno dei peggiori di sempre del Palermo”.

Apre così l’odierna edizione de ‘Il Giornale di Sicilia’. D’altra parte, nonostante la nuova società – Hera Hora – sia riuscita a riaccendere l’entusiasmo della piazza e a dominare la classifica del Girone I del campionato di Serie D con una squadra giovane e allestita in poco tempo, dimenticare tutto quello che è successo in questo anno, ormai agli sgoccioli: dagli gli inglesi, all’ arrivo dei fratelli Tuttolomondo fino alla la mancata iscrizione in Serie B e il conseguente addio al calcio professionistico, sarà difficile.

“Impossibile dimenticare i primi sei mesi di quest’ anno, ma per fortuna adesso c’ è questo nuovo Palermo che ha aperto uno squarcio di luce in un cielo nero come la pece. L’ opera non è stata ancora completata, l’ obiettivo è ritornare fra i professionisti subito, ma almeno i rosanero sono davanti a tutti ad una giornata dalla fine del girone di andata e domani proveranno a chiudere in bellezza contro il Troina”.

Ancora un derby, l’ennesimo, per i rosanero di mister Rosario Pergolizzi, che dopo aver conquistato il titolo di ‘Campioni d’inverno’ vincendo contro il Castrovillari, sono chiamati a rispondere presente all’ultimo step di questo girone di andata. Primato solitario e passo spedito nonostante i due stop casalinghi per il Palermo, il cui obiettivo è quello di continuare a consolidare il primo posto in classifica, vincere il campionato e iniziare la tanto attesa scalata verso i piani alti del calcio: obiettivo che passa anche e soprattutto dalle prossime gare di campionato, tra cui quella contro il Troina, che non sembra però, alcuna intenzione di partire sconfitto.

“Non sarà facile, perché la squadra ennese ha dimostrato di essere una delle più belle realtà del campionato, ma il Palermo ha l’ obbligo di vincere. Deve farlo per tenere quantomeno a cinque punti quel Savoia che vince (anche e soprattutto in extremis) da sei partite di fila. E chissà che una vittoria, poi, non porti qualche altro punto in più di distacco in classifica, visto che il Savoia se la dovrà vedere in casa con quell’ Acireale che due settimane fa ha sbancato il «Barbera». Se gli etnei giocano una partita seria come hanno fatto a Palermo, le possibilità di fare risultato anche sul campo della vice capolista ci sono tutte. I rosanero, comunque, devono pensare solo a se stessi, perché sono padroni del loro destino. I cinque punti di vantaggio su chi insegue non sono una polizza”, scrive il noto quotidiano.