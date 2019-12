Palermo-Troina, Sforzini brucia le tappe: l’attaccante rosanero torna a disposizione di Pergolizzi. La situazione

“Palermo, ma guarda chi c’è! Sforzini”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il centravanti rosanero, reduce dalla frattura al perone, sembra esser pronto a tornare pian piano in campo: dopo aver sostenuto mercoledì una parte della seduta con la squadra, ieri, l’ariete romano ha giocato tutta la partitella in famiglia svolta dai rosanero nel primo allenamento al “Tenente Onorato” di Boccadifalco. Ferdinando Sforzini ha bruciato le tappe e a un mese mezzo dalla frattura composta del perone della gamba sinistra è nuovamente a disposizione di mister Pergolizzi, già a partire dalla gara di domenica con il Troina.

“L’attaccante di Tivoli non ha ovviamente la condizione atletica per disputare una gara intera, quasi certamente il tecnico lo porterà con sé in panchina anche per fargli respirare di nuovo l’aria del match. Non era certo che Sforzini potesse rientrare entro la fine del girone d’andata, vista anche l’entità dell’infortunio, ma già dalla scorsa settimana, vedendolo correre a bordo campo, si percepiva che poteva essere un’ipotesi concreta. Mercoledì era nato un po’ di pessimismo quando il giocatore, dopo aver svolto una parte dell’allenamento con il gruppo a Carini, aveva concordato con Pergolizzi di proseguire con un lavoro differenziato perché non se la sentiva di rischiare. Una precauzione, evidentemente, in vista dell’allenamento di ieri sul campo militare del Tenente Onorato, dove Sforzini si è potuto muovere in modo più agevole, senza rischiare contraccolpi nocivi per frattura appena calcificata”.