Palermo-Troina, modulo che vince non si cambia: tornano Lancini e Vaccaro ma Pergolizzi ha un dubbio. Le ultime

“Squadra che vince, non si cambia. Nel caso del Palermo, non cambia il modulo, anche perché la fine dell’emergenza in difesa permetterà a Pergolizzi di rimettere in campo i titolari assenti contro il Castrovillari”.

Apre così l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia’. Contro il Troina, ultima gara del girone di andata, mister Rosario Pergolizzi ritrova Edoardo Lancini e Francesco Vaccaro, che hanno scontato il turno di squalifica rimediato a seguito della gara interna contro l’Acireale, dunque, ad accezione dell’infortunato Mario Alberto Santana, tra i titolari non manca più nessuno.

Il momento critico, tra squalifiche e problemi fisici, sembra quasi del tutto superato, dunque, l’allenatore del Palermo, dovrà quindi operare delle scelte sia in attacco che in difesa, dove attualmente l’intenzione sembrerebbe quella di mettere in campo la retroguardia ‘titolare’, con Roberto Crivello centrale, Andrea Accardi e Manuel Peretti in panchina, pronti a subentrare qualora ce ne fosse bisogno: “L’intenzione, almeno per il momento, sembrerebbe essere quella di tenere Crivello in mezzo, soprattutto ora che ha da poco recuperato da un infortunio, dimostrando a Castrovillari di aver recuperato nel migliore dei modi”.

Al momento, l’unico dubbio del tecnico rosanero riguarda il centrocampo. Anche questa settimana, infatti, in mediana, è corsa a due tra Erdis Kraja e Christian Langella: “Con Martin e Martinelli, a centrocampo andrà un under. Insieme ai due titolari è stato provato Langella, con Kraja schierato nel suo stesso ruolo nella mediana dell’altra formazione […] Un ballottaggio, probabilmente l’ unico realmente in atto, che verrà sciolto solamente dopo la rifinitura di oggi”.

Anche oggi la rifinitura si svolgerà sul sintetico del Pasqualino di Carini, mentre la ripresa dopo Natale potrebbe vedere i rosanero di ritorno al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, dove la squadra ha trascorso l’intera giornata di giovedì. Nel frattempo, una cosa è certa: modulo che vince, non si cambia, motivo per cui domani, salvo sorprese, il Palermo scenderà in campo con il solito 4-3-3.

“Stesso tridente vincente in Calabria, con Felici e Ficarrotta ai fianchi di Ricciardo. Stavolta però ci sarà anche Sforzini in panchina, che nei test di ieri ha dimostrato ulteriormente di essersi ristabilito. […] In attacco, pur con i cerotti, Pergolizzi ha sei uomini pronti. In difesa, dopo l’ecatombe causa squalifica di domenica scorsa, ha invece il reparto interamente al completo. Peretti e Accardi sembrano destinati a tornare in panchina, col ritorno di Lancini e Vaccaro. I due sono stati provati nella retroguardia completata da Doda e Crivello, col palermitano schierato dapprima da centrale, poi da terzino nella seconda parte del test con l’ ingresso di Accardi”, si legge.