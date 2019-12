Palermo-Troina, la presidentessa Allegra: “Noi battuti in partenza? Attenzione, lo sport sa regalare sorprese inattese”

Il Palermo targato Hera Hora torna a vincere.

Nonostante le numerose assenze, la formazione di mister Rosario Pergolizzi, reduce da una brusca frenata, in seguito alla deludente sconfitta casalinga nel derby contro l’Acireale, ha ritrovato il sorriso aggiudicandosi la gara contro il Castrovillari: 0-1 il risultato della gara andata in scena la scorsa domenica al “Mimmo Rende”, a sbloccare le marcature ci ha pensato dal dischetto il bomber messinese Giovanni Ricciardo. I rosanero, dunque, continuano a guidare la classifica del Girone I del campionato di Serie D, con un bottino di ben 40 punti, seguono Savoia e Licata rispettivamente a quota 35 e 28 punti.

Primato solitario e passo spedito nonostante i due stop casalinghi per il Palermo, il cui obiettivo è quello di continuare a consolidare il primo posto in classifica, vincere il campionato e iniziare la tanto attesa scalata verso i piani alti del calcio: obiettivo che passa anche e soprattutto dalle prossime gare di campionato, tra cui quella contro il Troina, ultima del girone di ritorno, in programma domenica 22 dicembre allo Stadio “Renzo Barbera”. La squadra ennese, però, non sembra avere alcuna intenzione di partire sconfitta, d’altronde, come dichiarato dalla presidentessa Alessandra Allegra, intervenuta ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, il calcio spesso regala belle sorprese: “È incredibile pensare a che punto siamo arrivati. Siamo un piccolo centro, sconosciuto a molti, e sfidiamo alla Favorita un gigante che dovrebbe stare in Serie A! Noi battuti in partenza? Forse, ma attenzione, la vita e lo sport sanno sempre regalare sorprese inattese”.

“È bello che ci possa essere una partita così strana ed è bello anche il ruolo di responsabilità che mi hanno dato in società – ha proseguito -. Anzi, ringrazio tutti i colleghi maschi della dirigenza: si lavora bene tra persone di sesso diverso, posso garantirlo. Se questo mondo è maschilista, allora vuol dire che c’è bisogno di più donne: gli ultimi mesi dimostrano che abbiamo tutto per farci valere anche nel calcio italiano”.

Una gara che ha il sapore di una missione quella che si apprestano a vivere i ragazzi di Davide Boncore, palermitano dello Zen che a Troina ha trova to dimora: “Il nostro tecnico ha una tempra pazzesca, ha unito questi ragazzi che adesso guardano a lui come un papà. Mentre io mi accontento di essere una sorella maggiore. Per noi sono tutti uguali, ma il nostro capitano Alfredo Saba è speciale: umile e tecnico, è un giocatore di categoria superiore”, ha concluso Allegra.