Palermo-Troina, i rosanero vogliono riprendersi il “Barbera”: un solo dubbio per Pergolizzi. La probabile formazione rosanero

“Per riprendersi il Barbera (dove ha perso due delle ultime tre partite) e chiudere in bellezza il girone di andata il Palermo dovrà vincere una sfida in.. famiglia. Nel Troina c’è infatti tanto sangue palermitano“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando della sfida di questo pomeriggio al “Barbera” tra Palermo e Troina, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. Nella formazione ennese ci sono tanti palermitani, cosa già accaduta in altri match di questa stagione: dal tecnico Boncore, fino al portiere Calandra, Raia, Calaiò e Cinquemani. Ma per la squadra rosanero non c’è tempo per i sentimentalismi, questa partita vale tanto, soprattutto dopo che il Savoia nelle ultime gare ha recuperato un gap in classifica di otto punti, portandosi da -13 a -5.

Palermo, l’ultima dell’anno porta bene: zero sconfitte in tre stagioni. La statistica

“Il Palermo deve riprendersi il Barbera perché è proprio sul proprio campo che inspiegabilmente ha perso le uniche due partite, contro le avversarie più forti“, si legge. Un trend che va immediatamente invertito, anche perché i rosanero, in entrambi i match persi in casa, contro Savoia e Acireale, non sono riusciti ad andare nemmeno vicini alla vittoria ed anche i Troina sembra che utilizzerà lo stesso modulo messo in campo dai campani e dagli acesi, ovvero il 3-5-2.

“Se così fosse il Palermo dovrà inventarsi qualcosa di diverso in attacco, considerato che da qualche settimana il solo Felici riesce a impensierire le difese avversarie. Ricciardo è micidiale ma solo se riceve la palla nell’area piccola, così può essere Ficarrotta la chiave per aprire la porta del Troina. Luca contro i suoi fratelli potremmo dire. Per l’attaccante palermitano l’occasione per riscattare un girone di andata senza continuità, l’infortunio di Santana gli offre un posto fisso ed ora più che mai deve mettere a frutto la sua forza fisica e la sua esperienza“, prosegue il quotidiano.

SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Troina. Come finirà? (1-X-2)

Pergolizzi sembra intenzionato a confermare il 4-3-3, modulo col quale i rosanero, probabilmente, si sono espressi meglio nel corso di questi quattro mesi. Tra i pali ci sarà Pelagotti; davanti a lui linea a quattro composta da Doda e Vaccaro esterni, con Lancini e Crivello centrali; in mediana un solo dubbio per il tecnico rosanero Kraja o Langella, col primo favorito sul secondo, Martin in cambia di regia e Martinelli sul centro-sinistra; in avanti confermassimo il tridente composto da Ficarrotta, Ricciardo e Felici.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Ficarrotta, Riccardo, Felici.

In panchina: Fallani, Accardi, Ambro, Rizzo Pinna, Lucera, Mauri, Sforzini, Langella, Peretti.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.