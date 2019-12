Palermo-Troina, derby inedito: tifosi ennesi pronti all’esodo per il loro esordio al “Barbera”

Derby inedito.

Quello di domenica sarà un derby inedito per il Palermo e per il Troina. Le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate e lo faranno per la prima volta nella loro storia domenica alle 14.3o, nella sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie D. I rosanero in questa stagione hanno già disputato sette derby, ottenendo sei vittorie ed una sconfitta. L’unica formazione ad aver battuto la squadra di Pergolizzi è stata l’Acireale di Peppe Pagana, che ha espugnato il Barbera col punteggio di 3-1.

Per il Troina si tratterà di un evento storico. Prima dei rossoblù hanno fatto il loro esordio contro i rosanero il Marina di Ragusa, battuto per 3-1, e il Biancavilla che ha eliminato dalla Coppa Italia di Serie D i rosanero ai calci di rigore (i tempi regolamentari erano terminati col punteggio di 1-1). Stesso discorso vale per l’Fc Messina (che non è l’erede del vecchio Messina). Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, nel capoluogo siciliano sono attesi diversi supporter della formazione ennese, con tre pullman già organizzati dai sostenitori rossoblù per la partita di domenica. La media spettatori prevista al “Barbera” è di circa 15mila, numeri in linea con le gare precedenti.