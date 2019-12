Palermo-Troina 0-0: le pagelle dei quotidiani. Doda e Crivello i migliori. Ricciardo e Sforzini, che errori!

Solo un pari.

Il Palermo, ieri pomeriggio allo stadio Renzo Barbera, non è andato oltre lo 0-0 nell’ultimo match del girone d’andata del campionato di Serie D contro il Troina. Sul risultato pesano come due macigni i rigori sbagliati da Ricciardo e Sforzini, occasioni che avrebbero potuto regalare il bottino pieno alla formazione di Pergolizzi che adesso vede sempre più vicino il Savoia che ha ridotto il suo svantaggio da 13 a 3 punti nel giro di pochissime gare.

Il match inizia con un Palermo pimpante che al 3′ confeziona immediatamente la prima occasione con un cross di Doda, ma Martinelli in acrobazia non riesce ad inquadrare la porta. Al 12′ la risposta del Troina con un tentativo di Fernandez che si spegne di poco a lato. Un minuto dopo è Martin ad impensierire la retroguardia avversaria con un tiro da fuori deviato in angolo dal portiere ennese. Proprio l’estremo difensore degli ospiti si rende protagonista al 24′ neutralizzando Ricciardo dal dischetto. Prima di andare a riposo altra chance per i rosanero con Ficarrotta, ma il numero 14 rosanero, dopo aver superato il portiere, non riesce ad inquadrare la porta.

Nella ripresa i rosanero vogliono sbloccare la gara ed al 51′ Martin cerca in verticale Ricciardo, ma Calandra è ancora una volta attento e allontana. Da li in poi inizia il forcing rosanero, con gli ennesi barricati intermette nella propria metà campo, ma la formazione di Pergolizzi non riesce a produrre azioni pericolose, se non con qualche tentativo in diagonale. Al 91′ l’episodio che può cambiare la partita con Felici che conquista un calcio di rigore. Dal dischetto questa volta va Sforzini, ma il risultato è identico al precedente: parata di Calandra. A fine gara bordata di fischi da parte del pubblico. Di seguito le pagelle dei quotidiani

Gazzetta dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6,5, Lancini 6, Crivello 6,5, Vaccaro 5,5; Kraja 6 (24’ st Rizzo Pinna 5), Martin 6, Martinelli 5,5; Ficarrotta 5,5 (44’ st Sforzini 5), Ricciardo 5, Felici 6. A disp.: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Mauri, Langella, Peretti. All.: Pergolizzi 5,5.

Corriere dello Sport

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 7, Lancini 5,5, Crivello 6,5, Vaccaro 5,5; Kraja 6 (24’ st Rizzo Pinna 5,5), Martin 6,5, Martinelli 5,5; Ficarrotta 6 (44’ st Sforzini 5), Ricciardo 5, Felici 6. A disp.: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Mauri, Langella, Peretti. All.: Pergolizzi 6. Arbitro: Restaldo di Ivrea 5,5.

Giornale di Sicilia

PALERMO (4-3-3): Pelagotti 6; Doda 6,5, Lancini 6, Crivello 6,5, Vaccaro 5; Kraja 5,5 (24’ st Rizzo Pinna sv), Martin 6, Martinelli 5,5; Ficarrotta 6 (44’ st Sforzini sv), Ricciardo 5, Felici 6,5. A disp.: Fallani, Bechini, Accardi, Ambro, Mauri, Langella, Peretti. All.: Pergolizzi 5,5. Arbitro: Restaldo di Ivrea 6.

