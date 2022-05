Massolo salva il risultato ed evita il vantaggio della Triestina parando il rigore a Procaccio

In seguito al calcio di rigore fischiato in favore della Triestina per un fallo di Marconi in area, Massolo neutralizza il tiro dagli undici metri indovinando l'angolo giusto e ipnotizzando Procaccio. Si resta sullo 0-0 al 'Renzo Barbera'