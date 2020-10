Palermo, tre settimane per essere al top: archiviare e ripartire per arrivare al meglio al derby contro il Catania

“Palermo, tre settimane per essere al top”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori in casa rosanero. Un avvio di stagione decisamente da dimenticare per la squadra di Roberto Boscaglia: zero le vittorie conquistate, un solo punto in classifica e zero gol segnati dopo tre partite.

“La cosa più importante per i rosanero è non perdere la sicurezza. Commettere un errore ci può stare, ripeterà Boscaglia ai suoi giocatori, ma avere paura di sbagliare non è ammesso. Con il gruppo al completo, infortunati compresi a seguire gli allenamenti o a recepire i dettami tecnici come si fa con i compiti a casa a scuola, si lavorerà sui concetti di Petralia Sottana: 4-2-3-1, profondità, recupero palla e azioni da gol. Tutto quello che fino ad ora il Palermo non è riuscito a mettere in mostra”.

Inoltre, l’obiettivo principale del tecnico originario di Gela “è quello di portare tutti i giocatori allo stesso livello di preparazione atletica con un ritmo partita il più omogeneo per tutti”. Dopo un inizio da incubo, dunque, per il Palermo inizia adesso l’operazione rilancio; e con l’arrivo di Alberto Almici, che ieri ha firmato un triennale con il club rosanero “uno dei problemi sottolineati più volte da Roberto Boscaglia è stato risolto. L’allenatore del Palermo ha trovato il terzino destro che nelle considerazioni del tecnico serviva per completare la rosa”. Archiviare, metabolizzare e ripartire per arrivare al meglio della condizione al derby col Catania dell’8 novembre.