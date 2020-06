Palermo, trattativa col colosso Infront: parti al lavoro per un’intesa pluriennale. I dettagli

“Il Palermo si avvicina ad un ritorno al passato. La società rosanero è in trattative avanzate con Infront per la concessione della gestione pubblicitaria e del marketing del club tra i professionisti“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando di una novità che potrebbe arrivare a breve in viale del Fante. Il Palermo, infatti, da diversi mesi è alla ricerca di un’intesa pluriennale (2025) con Infront, colosso svizzero che si occupa di pubblicità e marketing che già negli anni passati aveva affiancato la vecchia società rosanero, U.S. Città di Palermo, quando militava in Serie A.

“La trattativa con Infront rientra tra i diversi accordi che il Palermo sta cercando di sottoscrivere in previsione di uno sviluppo societario, già avviato nei mesi scorsi tra i dilettanti e destinato a compiere ulteriori passi con l’approdo tra i professionisti. L’intenzione di affidarsi ad un partner di rilievo nel settore nasce infatti già nei primi mesi di attività della Ssd Palermo, anche se solo di recente c’è stato un netto avvicinamento“, si legge.

Intanto si avvicina sempre più la data del 9 giugno, in cui si riunirà l’assemblea dei soci dell’SSD Palermo, in cui verranno i discussi i temi più caldi, partendo delle dimissioni di Di Piazza, fino ad arrivare ai programmi per la prossima stagione. Alla riunione parteciperà anche l‘Associazione Amici Rosanero, in rappresentanza dei tifosi, che detiene l’1% (azionariato diffuso).