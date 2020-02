Palermo, tra mito e leggenda: i colori rosanero compiono 113 anni di storia

“Due colori unici, festeggiati dal Palermo come un vero e proprio compleanno“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della ricorrenza del 113esimo anno dei colori rosanero. Colori sociali che a partire dal 1907 hanno contraddistinto la storia della squadra del capoluogo siciliano. Il rosa ed il nero, tonalità riconosciute e accostate al Palermo in ogni parte del mondo. In quell’anno insieme alla modifica dei colori il Palermo cambiò anche nome da Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club a Palermo Foot-Ball Club (fino al 1919).

Inizialmente i colori sociali della squadra erano il rosso ed il blu ma a caldeggiare, con una lettera invita a Giosuè Whitaker, il cambio in rosa e nero fu Giuseppe Airoldi che li descrisse come i colori “dell’amaro e del dolce“, oltre che colori dei liquori prodotti dai Florio: “Quando perdete – scrisse Airoldi – potete bere sempre il suo amaro di colore nero, mentre il rosa potete assaporarlo nel liquore dolce“.